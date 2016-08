Estado Atual

Acidente envolveu ônibus de turismo, carreta e um caminhão dos correios

Nesta manhã, trânsito liberado somente no sentido Rio de Janeiro com muito congestionamento.



Um acidente entre duas carretas e um ônibus matou três pessoas, na rodovia da morte / BR-040, próximo da fábrica da Coca-Cola; o sinistro aconteceu na cidade de Itabirito/MG, na madrugada desta sexta-feira (26/8). Conforme as primeiras informações, o ônibus com um grupo de romeiros (43 pessoas) seguia de Ubá, para cidade de Trinda...

